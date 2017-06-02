8 разрушенных в результате боевых действий населенных пунктов Донецкой области уже не подлежат восстановлению.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

«Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. И таких населенных пунктов, не подлежащих восстановлению, только в Донецкой области - 8. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский», - написала она в Facebook.

Кроме того, по словам Геращенко, вокруг Широкино – большая проблема с заминированием, в том числе побережья Азовского моря.