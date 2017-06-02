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Представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко опровергает информацию о занятии украинскими военными новых позиций в районе Бахмутской трассы. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями. В ходе боевых действий, активности врага, принимая во внимание постоянный перенос огня врага с одного места на другое, где сосредоточены украинские военные, в том числе наблюдательные пункты, командиры бригад время от времени принимают решение о переносе наблюдательных пунктов и опорных пунктов для того, чтобы можно было обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои боевые позиции, чтобы не подвергать личный состав опасности», - сказал Лысенко, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее пресс-служба 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады на своей странице в Facebook сообщила, что бойцы подразделения улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции.
ForUm

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