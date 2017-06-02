Еврокомиссар Йоханнес Хан вместе с послом ЕС в Украине Хью Мингарелли и другими своим коллегами посетили Широкино. Об этом сообщила представитель Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

«Мне кажется, больше всего Йоганеса поразил маленький кусочек от «Града», а таких обломков полно в полностью уничтоженном, когда-то престижном курортном городке. Он долго крутил в руках этот смертоносный крохотный осколок, внимательно выслушивая своих коллег министра Климкина, министра Черныша, вице-премьера Зубко», - написала она в Facebook.

По словам вице-спикера, Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкиного, которое не подлежит восстановлению.

«Украина выступает за полную демилитаризацию Широкино, за увеличение патрулей СММ ОБСЕ, ведь многотысячный Мариуполь – в 10 километрах, в зоне постоянного риска. За то, чтобы здесь круглосуточно работал постоянно действующий хаб миссии.

Я верю, что каждый визит на Донбасс наших европейских партнеров добавляет аргументов относительно санций против РФ», - резюмировала она.