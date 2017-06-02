Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Черкасской области пророссийского пропагандиста, который размещал антиукраинские материалы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель одного из райцентров Черкасской области активно распространял на собственных страницах в соцсетях антиукраинские материалы.
Он, в частности, размещал информацию, которая дискредитирует украинскую власть и силы антитеррористической операции, пропагандировал идеи «русского мира» и поддерживал деятельность террористических организаций «ДНР/ЛНР».
Во время обыска по месту жительства пропагандиста сотрудники спецслужбы изъяли планшет и смартфон с доказательствами размещения антиукраинских материалов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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