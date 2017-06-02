Министерство обороны не планирует принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции (АТО) призванных на военную службу офицеров запаса.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

«Мы постоянно подчеркиваем это, что военнослужащие, которые будут проходить службу на офицерских должностях, в район проведения АТО направляться не будут. Это принципиальная позиция»,- сказал он.

По его словам, направление в район АТО будет осуществляться только после заключения офицером контракта и подачи соответствующего рапорта.

Кроме того, перед тем как отправить данную категорию военных в район АТО, они будут проходить подготовку не менее 3 месяцев в учебных центрах.

Селезнев добавил, что фактически, такой призыв реализовывается впервые в Украине.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.

В январе 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.