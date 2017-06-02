Сегодня, 2 июня, во Львове на улице Антонича возле дома №20б обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Это 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
В главке отметили, что правоохранители устанавливают причины смерти военнослужащего, назначены экспертизы, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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