также в разделеПроисшествия
Экс-россиянина пытались похитить и вывезти в РФ за $17 миллионов 79
Новый «режим тишины» в АТО ознаменовался 28 обстрелами 19
Под Гданьском группа пьяных поляков избила украинских заробитчан 88
На Львовщине пытались поджечь «польскую» школу 57
В Бердянске подожгли флаг Украины 154
В мае в зоне АТО погибли 7 военных, более 140 – ранены 31
В Херсоне женщина заболела ботулизмом, поев вяленой рыбы 499
Стрельба на Виннитчине: задержаны 42 человека, 6 – ранены 226
В Винницкой области 20 человек напали со стрельбой на предприятие, есть раненые 61
С марта на Донбассе погибли 35 мирных жителей 36
В Харькове в развлекательном центре утонул ребенок 155
За сутки в зоне АТО 44 обстрела, погиб 1 военный, 5 – ранены 70
В результате обстрела Авдеевки ранены 3 мирных жителей 84
С начала суток в зоне АТО погиб 1 военный, еще 2 – ранены 39
На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке 41
ДТП на Запорожье: 32 пострадавших 72
Боевики активизировались на луганском направлении, ранены трое военных 34
НВФ обстреляли предприятие в Новолуганском, горела ферма 36

Сегодня, 2 июня, во Львове на улице Антонича возле дома №20б обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Это 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что правоохранители устанавливают причины смерти военнослужащего, назначены экспертизы, решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года