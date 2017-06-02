Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работы по капитальному ремонту улицы Васильковской завершатся через месяц.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом он сказал во время проверки хода работ.

«Мы сейчас находимся на ул. Васильковской. Капитальный ремонт и масштабные работы мы здесь начали еще в сентябре 2015 года – заменили коммуникации, положили асфальтобетонное покрытие, новое покрытие на тротуарах и провели реконструкцию сети наружного освещения. И через месяц работники «Киевавтодора» завершат работы по капитальному ремонту улицы», - отметил Кличко.

Он добавил, что на ремонт подрядчик дает гарантию 5 лет.

«Однако мы планируем, что эта улица не потребует ремонта минимум 10 лет», - отметил мэр.

Кличко также подчеркнул, что движение на дороге не перекрывали полностью, а ремонтные работы продолжаются ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

«Мы стараемся проводить работы в летний период, когда в Киеве меньше автомобилей, а также в ночное время, чтобы на дорогах не образовывались заторы», - рассказал городской голова.

Он подчеркнул, что на реконструкцию Васильковской, на участке от Голосеевской до Амурской площади, город выделил 86 млн грн. Что касается участка от ул. Глушкова до дома 35 на Васильковской, то на капитальный ремонт, который начался в сентябре 2016-го, выделили почти 40 млн грн.