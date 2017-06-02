Служба безопасности Украины пока не располагает данными о возможной причастности российских спецслужб к покушению на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков, сообщает УНИАН.

«В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего подтвержденных данных», - сказал он.

Данюков заверил, что журналистам сообщат, как только в этом деле будет что-то новое.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.