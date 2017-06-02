также в разделеОбщество
Офицеров запаса обещает принудительно не отправлять в зону АТО 10
В Минобороны опровергли продвижение ВСУ в районе Бахмутской трассы 14
Организовавший похищение экс-россиянина полицейский прикрывался главой СБУ 20
«Поразил маленький кусочек «Града»: европолитиков свозили на Донбасс 40
Правоохранители уже допрашивают нападавшего на Осмаева 26
На Харьковщине задержали патрульных-вымогателей 17
Фото дикой свиньи с поросятами в Харькове покорило соцсети 126
СБУ: Некоторые сотрудники теперь не могут работать из-за журналистов 28
СМИ: Нападавший на Осмаева оказался киллером Кадырова 112
Дело 2 мая: Прокуратура согласилась на эксгумацию тел шести погибших 21
Военные продвинулись на 1,5 км ближе к Бахмутской трассе 56
Жена Осмаева раскрыла подробности покушения 163
Журналисты показали дорогие авто сотрудников экономического управления СБУ 68
Во Львове облили краской Монумент Славы 51
Названо имя мужчины, которого пытались вывезти в РФ 108
Медики рассказали о состоянии Осмаева и киллера 60
В гробу Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек 41
ГПУ проверяет, покупал ли Махницкий элитную гостиницу 35

Служба безопасности Украины пока не располагает данными о возможной причастности российских спецслужб к покушению на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков, сообщает УНИАН.

«В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего подтвержденных данных», - сказал он.

Данюков заверил, что журналистам сообщат, как только в этом деле будет что-то новое.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года