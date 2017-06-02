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В Японии нижняя палата парламента в пятницу одобрила законопроект, позволяющий императору отречься от престола. Теперь документ должна утвердить Палата советников, заседание которой, предположительно, состоится 9 июня.

Это будет первый случай отречения японского императора почти за 200 лет. Нынешние законы страны не допускают этой возможности, сообщает Радио Свобода.

Документ был разработан специально для 83-летнего императора Акихито, поскольку правительство не захотело вносить постоянно действующие поправки к Закону об императорском доме.

Император Акихито мог бы отречься от престола в день своего 85-летия в декабре 2018 года. Тогда на трон взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито.
ForUm

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