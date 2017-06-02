Жена участника АТО Адама Осмаева Амина Окуева раскрыла подробности покушения на них в Киеве 1 июня.

Об этом она рассказала в интервью каналу Еспресо.TV.

Женщина сказала, что всегда носит с собой наградное оружие и стреляла «на автомате».

«Он начал стрелять по Адаму. Не по мне, а именно по Адаму, может быть, он не знал, что я была вооружена. И я сразу же тоже выхватила пистолет», - рассказала она.

По словам Окуевой, стрелявший сразу после нескольких попаданий стал просить пощади, кричать «сдаюсь».

«Он сослался на одного известного в Украине журналиста, сказал, что ему порекомендовали меня с Шустер.Live. Поскольку единственный мой знакомый оттуда – это Алексей Стукало, ранее он был гостевым редактором, - я написала ему смс и попросила подтвердить, и он подтвердил. Затем были интуитивные моменты и подозрения, я еще раз написала Алексею, чтобы он объяснил, откуда они знакомы», - сообщила она.

Окуева уточнила, что это уже была четвертая встреча с нападающим.

Оружие он пронес в коробке, заявив, что там подарок от редакции.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины.