Раненые во время перестрелки в Киеве доброволец АТО Адам Осмаев и киллер находятся в реанимационном отделении и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил врач больницы № 17 журналистам в пятницу, сообщает Укринформ.

«Они (раненые. - Ред.) в реанимационном отделении на аппаратном дыхании. Но уже есть элементы сознания у одного и другого», - сказал врач.

Он отметил, что у раненых «тяжелые повреждения грудной клетки, брюшной полости, повреждения конечностей».

Врач не стал делать каких-либо прогнозов относительно дальнейшего состояния раненых, отметив, что «врачи народ суеверный, поэтому не будем давать прогнозы, мы делаем все, чтобы они остались живы и по возможности здоровы».

В то же время врач подчеркнул, что пуль из тел раненых медики не доставали.

«Там были сквозные ранения», - сказал он, подчеркнув, что в теле одного раненого находится пуля, которую пока что доставать нельзя - до стабилизации его состояния.

Врач отметил, что допросов раненых не проводили, поскольку они не могут говорить.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины.