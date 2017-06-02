В первые недели работы неизвестные на то время общественности высшие должностные лица администрации Дональда Трампа почти сразу после вступления в должность поручили сотрудникам Госдепа разработать предложения по отмене экономических санкций, возврату дипломатических отношений и других шагов для снятия напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших чиновников Госдепартамента.

Новая администрация пыталась ослабить или отменить карательные меры, введенные президентом США Обамой в ответ на интервенцию России в Украине и вмешательство в 2016 году в выборы президента США. Это встревожило некоторых чиновников Госдепа, которые сразу же начали просить лидеров Конгресса быстро принять закон для блокировки этих намерений, сообщили источники издания. «Было серьезное рассмотрение Белым домом отмены санкций в одностороннем порядке», – сказал Дэн Фрид, бывший сотрудник Государственного департамента, который служил в качестве главного координатора США по вопросам политики санкций, пока он не ушел в отставку в конце февраля.

Он сказал, что в течение первых нескольких недель после вступления Трампа на пост он получил несколько «панических» звонков от чиновников правительства США, которые сказали ему, что они получили поручение разработать проект отмены санкций, умоляя его, «пожалуйста, Боже мой, ты не можешь остановить это?».

Фрид сказал, что он был настолько обеспокоен, что связался с союзниками на Капитолийском холме, в том числе с сенатором Беном Кардином, членом комитета по международным отношениям, чтобы убедить конгрессменов быстро принять закон, который бы блокировал для президента Трампа возможность отмены санкций, сообщает УНИАН.

Том Малиновский, представитель администрации Обамы, который на тот момент только что покинул пост помощника госсекретаря в области прав человека, сказал изданию, что он также присоединился к усилиям по лоббированию в Конгрессе противодействия планам новой администрации по отмене санкций и организации встречи на высшем уровне между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по достижению «большой сделки» с Москвой.

«Это было бы полностью победным для Москвы», – сказал Малиновский, который всего за несколько дней, прежде чем он покинул свой пост, анонсировал новые санкции против высокопоставленных российских чиновников за нарушения прав человека в рамках закона, известного как «закон Магнитского».

В конце концов, 7 февраля сенаторы Бен Кардин и Линдси Грем представили законопроект, который запрещает Белому дому снимать с России санкции без согласования с Конгрессом.

Предлагаемый законопроект утратил свою необходимость, когда Флинн ушел с поста советника Белого дома по национальной безопасности после разоблачения его переговоров с российским послом Сергеем Кисляком. По словам Малиновского, возвращение к вопросу снятия санкций на фоне этого скандала вызвало бы «политическую бурю».

Напомним, Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.