В результате нападения на гостиничный комплекс на курорте Resorts World Manila в столице Филиппин погибло 34 человека. Они задохнулись в задымленном здании, которое поджег злоумышленник. Об этом заявил начальник полиции Оскар Альбайалде, сообщает CNN.

«Большинство жертв были женщинами, которые были найдены мертвыми в ванной комнате», - сказал полицейский.

Мужчина ворвался в казино, начал стрелять по игровым автоматам и поджег игровые столы перед тем, как убежать. Подозреваемый был найден мертвым в комнате на пятом этаже, он сгорел до неузнаваемости, рядом лежал пулемет и пистолет калибра 0,380, передает 112 Украина.

Преступник действовал в одиночку. Полиция считала, что причиной нападения могло стать ограбление. Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».