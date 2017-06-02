также в разделеМир
Мексиканский суд определил наказание печально известному россиянину 13
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 35
Путин: Попытки сдерживать Россию не работают 54
США ужесточили правила выдачи виз 57
СМИ сообщают о смерти основателя информагентства ИГИЛ 66
Клинтон расшифровала загадочное слово Трампа: это послание Кремлю 79
Обама купил в Вашингтоне дом за $8 миллионов 44
Илон Маск покинет совет при Трампе, если США выйдут из соглашения по климату 42
В Минобороны РФ назвали причину крушения Ту-154 81
Политикам Черногории запретили въезд в РФ из-за НАТО 59
СМИ: Трамп решил выйти из парижского соглашения по климату 60
Российские пранкеры позвонили премьеру Черногории от имени Порошенко 121
Трамп придумал новое слово и озадачил соцсети 70
В России суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон» 40
В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа 70
Взрыв в Кабуле: погиб водитель и ранены четверо журналистов ВВС 35
Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя ИГ 36
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 90 человек 101

В результате нападения на гостиничный комплекс на курорте Resorts World Manila в столице Филиппин погибло 34 человека. Они задохнулись в задымленном здании, которое поджег злоумышленник. Об этом заявил начальник полиции Оскар Альбайалде, сообщает  CNN.

«Большинство жертв были женщинами, которые были найдены мертвыми в ванной комнате», - сказал полицейский.

Мужчина ворвался в казино, начал стрелять по игровым автоматам и поджег игровые столы перед тем, как убежать. Подозреваемый был найден мертвым в комнате на пятом этаже, он сгорел до неузнаваемости, рядом лежал пулемет и пистолет калибра 0,380, передает 112 Украина.

Преступник действовал в одиночку. Полиция считала, что причиной нападения могло стать ограбление. Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года