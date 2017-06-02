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Суд мексиканского Канкуна в четверг возобновил рассмотрение дела россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в предумышленном убийстве, и определил ему меру наказания в виде полутора лет предварительного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота.

«Суд определил срок в три месяца на сбор всех материалов по делу, а затем начнется непосредственно процесс с привлечением адвокатов», — сказал Болбот. Находиться Макеев будет в тюрьме временного содержания, ему определен бесплатный адвокат.

Возможный срок тюремного заключения, грозящий Макееву, может составить от 25 до 50 лет.

Консул заявил, что посольство готово оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание ни при каких условиях возвращаться в Россию.

Напомним, несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в минувший понедельник и взят под стражу.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
ForUm

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