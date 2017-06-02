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После покушения состояние добровольца АТО Адама Осмаева тяжелое, но стабильное. Об этом сообщила его жена Амина Окуева.

«Спасибо всем, кто переживал и молился. По Милости Всевышнего все в порядке. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам. Все будет хорошо, даст Бог», - написала она в Facebook. 

Позже Осмаева добавила, что уже дала показания в отделении полиции, а также поблагодарила за поддержку.

«Помощи пока никакой кроме молитв не нужно», - отметила она.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины. 

 
ForUm

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