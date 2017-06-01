В Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

Киевский городской совет приравнял бойцов добровольческих батальонов к участникам антитеррористической операции.

Секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

По решениям судов уже взысканы первые суммы с российского газового монополиста компании «Газпром» на территории Украины. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового («Радикальная партия») и Евгения Дейдея («Народный фронт»).

Два сенатора Конгресса США предложили ужесточить санкции против России из-за ее действий в Украине и Сирии, а также вторжения в киберсистемы Соединенных Штатов.

Кременской районный суд Луганской области оправдал горняка Сергея Баранова, который был «министром угольной промышленности и энергетики» в «ЛНР».

Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении в течение сегодняшнего дня, 1 июня, «режима тишины», пророссийские незаконные вооруженные формирования все же не прекратили применять оружие против подразделений Вооруженных сил Украины.

В ближайшее время украинские офисы «Яндекса» будут закрыты.

Служба безопасности Украины во время обысков в офисах «Яндекса» нашла много интересного, связанного с Россией. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили незаконную маршрутизацию украинским интернет-провайдером Wnet трафика на аннексированный Россией полуостров в интересах российских спецслужб.

Киевсовет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров просил детективов Национального антикоррупционного бюро предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения папиллярного рака щитовидной железы по протоколу «АТА» (рекомендованный курс лечения/наблюдения 5 лет), который ему рекомендовали в Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (г. Бетесда, штат Мериленд) на период с 11 по 30 июня 2017 г.

После выигрыша «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, стоимость газа на украинском рынке будет определяться не Кремлем, а прозрачным и свободным рынком. Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

Администрация президента США выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в страну, в соответствии с которой могут запрашивать данные социальных сетей за последние 5 лет и биографическую информацию за 15 лет.

Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам) вступило в силу в четверг, 1 июня.