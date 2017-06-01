Несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении в течение сегодняшнего дня, 1 июня, «режима тишины», пророссийские незаконные вооруженные формирования все же не прекратили применять оружие против подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, с начала суток боевики 9 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских защитников. В частности, один раз били из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На приморском направлении, по данным штаба, зафиксировано больше всего нарушений бандформированиями условий неприменения оружия. Так, уже около двух часов ночи воинов ВСУ в районе Павлополя обстрелял вражеский снайпер. В течение дня снайперы противника также вели огонь в районе Водяного и Марьинки. А наши опорные пункты вблизи Чермалыка противник дважды обстрелял из минометов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями калибра 120 мм. Кроме того, у Широкино бандиты еще до рассвета открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На донецком направлении в течение дня было тихо.

На луганском направлении российско-террористические бандформирования трижды обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины возле Малинового из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что по состоянию на 18:00 потерь среди украинских воинов не было.

Напомним, 31 мая руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017.