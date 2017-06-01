Во время сегодняшней потасовки в Киевском городском совете телесные повреждения получили двое правоохранителей, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня во время заседания Киевского городского совета группа неизвестных пыталась попасть в сессионный зал. Один из депутатов провел на свое имя около 20 человек, остальные попытались прорваться в помещение мимо полицейских охраны. При этом возникла потасовка, в результате которой были повреждены двери и телесные повреждения получили двое правоохранителей», – говорится в сообщении.

По данным главка, чтобы урегулировать ситуацию, основную часть граждан заблокировали сотрудники спецподразделения.

В полиции отметили, что сведения о событии должным образом зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. После изучения всех видеоматериалов полицейские предоставят правовую оценку активным участникам инцидента.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в Киевсовете перед голосованием за приравнивание бойцов добровольческих батальонов к участникам антитеррористической операции в зал заседаний проникли несколько человек в камуфляжной форме.