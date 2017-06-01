Украина победила Россию в Стокгольмском арбитражном суде именно благодаря газовому контракту 2009 года. Об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире, передает пресс-служба политсилы.

«Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту, а на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить. Выяснение ситуации в Стокгольмском арбитраже также четко показало, что не было цены в 450 долл. США за тысячу куб. м, а она составляла 232 долл. США за тыс. куб. м, как знают все», – заявила Тимошенко.

Она убеждена, что решением суда было достигнуто три важные победы для Украины: отменен принцип «бери и плати», который был типичным для всех европейских контрактов, отменен запрет относительно реэкспорта российского газа за пределы нашего государства и принято решение о возврате переплаченных Януковичем денег за природный газ с 2011 по 2013 годы. «Это все положительные решения», – подчеркнула Тимошенко, сообщает РБК-Украина.

Она уверена, что власть безосновательно критикует газовый контракт 2009 года, ведь «если бы он был плохой, то его давно бы разорвали». «Три года эта власть руководит государством. Если контракт плохой, если, как они говорят, сегодня мы не берем российский газ, то почему тогда не отменить этот контракт в одностороннем порядке? Такое право у всех есть», – сказала политик.

По ее словам, «именно этот контракт дал возможность нам бороться в арбитраже и побеждать, и если бы он был плохой, мы никогда бы не победили».

Тимошенко также заявила, что этот контакт является типичным и все страны Европы подписывали его с «Газпромом», если покупали газ. «Этот принцип «бери или плати» присутствует во всех европейских контрактах. Польша, Чехия, Германия, а сейчас уже и Украина через судебные процедуры отменили это. Ни разу ни Украина, ни другие государства не заплатили по принципу «бери или плати». Этот принцип абсурден и именно за это по контракту 2009 года Украина выиграла и те претензии, которые Россия выставила, были приняты арбитражем», – сказала она.

Тимошенко добавила, что если бы сейчас газ закупали по контракту 2009 года, цена на него составляла бы 140-160 долл. США за тыс. куб. м. Политик отметила, что во времена ее премьерства цена на газ, на тепло для людей не менялась. Она также добавила, что «миф о контракте 2009 года придумал Янукович, который не имел за что бросать ее в тюрьму».

По ее мнению, «нынешняя власть ничем не отличается от «попередників». «Мне больно, что сейчас власть, которая пришла после победы людей, продолжает этот фейк о плохом контракте на всех каналах. Вместо того, чтобы поблагодарить, что смогли отсудить то, что переплатил Янукович», – подытожила парламентарий.