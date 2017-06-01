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По факту столкновений во Львовском облсовете 30 мая открыто пять уголовных производств.

Об этом на сессии облсовета 1 июня сообщил прокурор области Юрий Квятковский, передает Укринформ.

«Уголовные производства открыты по ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ст. 296 (Хулиганство), ст. 341 (Захват государственных или общественных зданий), 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ», - отметил Квятковский.

По его словам, проведены допросы 65 человек, которые были причастны к событиям, назначены 14 судебных экспертиз.

Напомним, 30 мая во время сессии Львовского областного совета произошли столкновения, в результате которых пострадали пятнадцать человек, из них двенадцать правоохранителей.

Правоохранители устанавливают личности участников столкновений .

Облсовету нанесен ущерб на 16 тысяч гривен.

 
ForUm

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