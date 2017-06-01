«Газпром» ожидает окончательного решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» в июне 2017 года. Об этом заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сейчас окончательного решения у Стокгольмского арбитража нет... до конца июня ожидаем», - сказал Миллер, сообщает LIGA.net.

Он также ответил на вопрос журналистов о возможном отборе газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу против «Газпрома».

«Пусть попробуют», - сказал Миллер.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев также прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража.

«В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом», - сказал Медведев.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сейчас юристы работают с текстом предварительного решения Стокгольмского арбитража.

«Газпром» получил соответствующее предварительное решение арбитража, сейчас они его изучают. После того как юристы его изучат можно будет комментировать», - сказал Новак.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».