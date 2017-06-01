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Украина прогнозирует транзит российского газа 50-80 млрд куб. м в год до 2019 года (включительно) и дальнейшее его сокращение. Об этом говорится в проекте энергетической стратегии до 2035 года, передают Українські Новини.

«Существует большая вероятность, что к 2019 году включительно объем транзита российского газа будет сохраняться в диапазоне 50-80 млрд куб. м в год. Вместе с тем, пока нет документальных подтверждений о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года», - говорится в документе.

Сообщается, что продолжается Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту, «Газпром» не подтверждает готовности подписания нового контракта, одновременно постепенно и успешно реализует собственные проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу (увеличение транспортировки газа через «Северный поток» и доступа к мощностям газопровода OPAL, реализует проекты «Северный поток-2», «Турецкий поток»).

«Наличие успешных результатов продвижения инициатив по увеличению зависимости от поставок российского газа в Европу, полученные разрешения на строительство газопроводов, подписанные контракты с субподрядчиками, обнародованные планы частичного демонтажа ГТС России на входе в Украину не позволяют прогнозировать сохранение объемов транзита российского газа через ГТС Украины на текущих уровнях. Вероятно, что только благодаря действию режима санкций и ограничений в отношении России и «Газпрома» и усилиям Еврокомиссии возможно сохранение украинского маршрута для поставок российского газа в объеме 15-40 млрд куб. м в год (в первую очередь в южном направлении – на Балканы) до ввода в эксплуатацию в 2019 году «Турецкого потока», - отмечается в документе.

Ожидается, что объем транспортировки газа для потребителей Украины составит 26-30 млрд куб. м в год.

При этом доля энергетических компаний Европы в транзите газа через Украину составит более 50%; а доля иностранных компаний, которые будут хранить газ в ПХГ Украины, - не менее 20%.

Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины завершена доработка проекта Новой энергетической стратегии Украины до 2035 года: «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».   
ForUm

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