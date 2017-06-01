Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили незаконную маршрутизацию украинским интернет-провайдером Wnet трафика на аннексированный Россией полуостров в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители в установленном законодательством порядке задокументировали, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, которая установила на телекомоборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, благодаря незаконной маршрутизации трафика в аннексированный Крым ФСБ РФ планировала получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера. Отмечается, что в Украине среди клиентов ООО «Дабл-Ю Нет Украина», в частности, государственные учреждения, международные организации, крупные банковские учреждения.

Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в Интернет получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.

Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика на временно оккупированную территорию АР Крым и контроль за его распространением со стороны ФСБ РФ. Правоохранители также установили, что по указанию российских кураторов менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к санкционным российским интернет-ресурсам и сервисам.

Досудебное следствие продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски у телеком-провайдера Wnet.