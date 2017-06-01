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Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3 °С, что лишь на 0,1°С выше климатической нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Это уже шестой подряд месяц, когда наблюдается превышение климатической нормы», - отмечается в сообщении.

Подобный май в столице был в 1947 году. Причем вторая декада месяца оказалась на 2,7 °С холоднее климатической нормы. Именно 11 мая в столице было холодное всего, и минимальная температура опустилась до + 0,7 °С, но это существенно выше, чем было на Киевщине. В частности в Барышевке температура воздуха опустилась до -2,1 °С, что нанесло ущерб садоводам и огородникам. Теплее всего было 31 мая, когда максимальная температура достигла + 28,2 °С.

Осадков в столице выпало 34 мм, что составило 64% ​​климатической нормы.

Напомним, метеорологические лето в Киеве началось 19 мая.

Апрель в текущем году был на 1,7° С теплее климатической нормы.


 
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