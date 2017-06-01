Глава СБУ Василий Грицак считает целесообразным, чтобы граждане Российской Федерации посещали территорию Украины только по биометрическим паспортам.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина, сообщает Укринформ.

«Если у нас фактически появится сейчас возможность с 11 июня посещать Европу по биометрическим паспортам, то почему не сделать таким образом, чтобы граждане РФ смогли заезжать сюда (в Украину. - Ред.) только по аналогичным документам? Такая мера на этом этапе, я думаю, могла бы быть принята», - сказал Грицак.

Он добавил, что рядовые россияне не виноваты в этой ситуации - «виноваты те политические руководители, те идеологи московской машины, которые поссорили наши некогда дружественные народы, от чего, увы, в будущем будет трудно уйти».

Глава СБУ также отметил, что многие из тех, кто работает в России, испытывают давление со стороны российских спецслужб.

«Когда мы начали работать в этом направлении, увидели, что много кого из граждан с использованием различных методов психологического, а иногда и физического воздействия пытались сделать своими агентами, и это на самом деле меня очень беспокоит», - сказал Грицак.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.