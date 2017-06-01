Киевская прокуратура в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью более 0,07 га, расположенного на ул. Мичурина в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что частными лицами зарегистрировано право пользования на вышеуказанный участок на основании договоров купли-продажи дома, который полностью сгорел в 70-х гг. прошлого века.

В настоящее время на указанном участке, несмотря на наложенный на него арест, без получения каких-либо разрешений и правоустанавливающих документов осуществляется строительство многоквартирного дома.

При этом Киевским городским советом решения о передаче спорного участка в собственность или в аренду не принимались.

Реагируя на указанные нарушения, Киевская местная прокуратура №6 заявила иск в Печерский районный суд Киева с требованиями вернуть земельный участок территориальной общине города и привести его в пригодное для использования состояние путем освобождения от зданий и сооружений.