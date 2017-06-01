также в разделеСтолица
Полиция назвала основную версию покушения на Осмаева и Окуеву 420
Во время потасовки в Киевсовете пострадали двое правоохранителей 6
На столичном Подоле произошло покушение на добровольцев Осмаева и Окуеву 115
Кличко о прорыве в Голосеево: Убытки должно возместить «Киевэнерго» 19
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в честь Шухевича 57
Киевсовет после штурма и драки приравнял бойцов добробатов к участникам АТО 78
НКРЭКУ опровергла заявление о неплатежах киевлян 75
Киевсовет сегодня займется статусом бойцов добробатов 37
Кличко просит Кабмин запретить отключать киевские ТЭЦ от газа 151
На киевском вокзале у жителя Донетчины изъяли оружие: вез продавать 30
Киевское метро вскоре полностью откажется от жетонов 40
«Нафтогаз» – «Киевэнерго»: Где деньги, Зин? 65
В Киеве на Борщаговке маршрутка столкнулась с автобусом 64
Путепровод на «Нивках» в Киеве закрывают на лето 100
В Киеве легковушка протаранила маршрутку, 10 пострадавших 42
Столичной ТЭЦ-6 отключили газ, 4 жилмассива остались без горячей воды 344
На Киев обрушился ливень: повалены деревья, затопило одну из улиц 273
Метро на Троещину будет иметь 14 станций 107

Киевская прокуратура в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью более 0,07 га, расположенного на ул. Мичурина в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что частными лицами зарегистрировано право пользования на вышеуказанный участок на основании договоров купли-продажи дома, который полностью сгорел в 70-х гг. прошлого века.

В настоящее время на указанном участке, несмотря на наложенный на него арест, без получения каких-либо разрешений и правоустанавливающих документов осуществляется строительство многоквартирного дома.

При этом Киевским городским советом решения о передаче спорного участка в собственность или в аренду не принимались.

Реагируя на указанные нарушения, Киевская местная прокуратура №6 заявила иск в Печерский районный суд Киева с требованиями вернуть земельный участок территориальной общине города и привести его в пригодное для использования состояние путем освобождения от зданий и сооружений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года