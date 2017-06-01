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В результате столкновений во Львовском областном совете во вторник, 30 мая, нанесен ущерб на сумму 16 тысяч гривен. Об этом журналистам сообщил управляющий делами облсовета Валентин Харлов, передает Львовский портал.

По его словам, когда молодые люди ворвались в здание, прежде всего они начали уничтожать столы на первом этаже, где действует кафе.

«Все кафе, работавшее на первом этаже, «растащили», все поели за минуту... А дальше начали бить посуду», - сказал он.

Далее они взялись за взлом трех дверей в сессионный зал, а когда вошли туда, начали уничтожать стулья.

«В рамках открытого уголовного производства мы должны посчитать убытки. Восстанавливать все должны за свой счет. А уже потом, когда этих лиц будут привлекать к уголовной ответственности, в рамках гражданского иска эти средства должны с них взыскать», - пояснил он.

В то же время Харлов добавил, что сомневается, что эти средства удастся вернуть.

Напомним, 30 мая во время сессии Львовского областного совета произошли столкновения, в результате которых пострадали пятнадцать человек, из них двенадцать правоохранителей.

Правоохранители устанавливают личности участников столкновений .

Патрульные задержали три автобуса с лицами, причастных к событиям во Львовским областным советом.
ForUm

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