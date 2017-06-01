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В городе Мостиска ночью подожгли помещение одной из общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку. В результате возгорания никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое находилось в классе. Сумма причиненного ущерба – около 20 тыс. гривен.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы.

По данным СМИ, неизвестные пытались поджечь здание школы имени королевы Ядвиги в Мостиске. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с инцидентом.

Школа имени королевы Ядвиги в Мостиске является государственным образовательным учреждением с польским языком обучения, в соответствии с программой обучения национальных меньшинств.  
ForUm

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