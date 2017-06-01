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Сторона защиты Юрия Иванющенко считает информационную атаку на него попыткой поднять рейтинг отдельных СМИ и собирается подавать в суд на журналистку канала «Студия «1+1» Ольгу Василевскую-Смаглюк. Об этом заявил адвокат Иванющенко Юрий Колесников, собщают Українські Новини.

Такая реакция со стороны Иванющенко была вызвана публикацией Ольги Василевской-Смаглюк на сайте «Слово и Дело» касательно возможных версий убийства бывшего и.о. директора «Укрспирта» Виктора Панкова. «Сегодня мы увидели абсолютно лживую публикацию, которая дискредитирует нашего клиента, - заявил адвокат. – Иванющенко не имеет и никогда не имел никакого отношения к концерну «Укрспирт», не знаком с его менеджментом и не связан с ним финансовыми интересами. На эту тему уже было решение суда, который подтвердил нашу позицию, признав, что нет никакой связи между Иванющенко и «Укрспиртом».

В свою очередь адвокат Евгений Глазков отметил, что считает данную статью частью новой волны «черного» пиара в адрес Иванющенко. «Мне кажется, кто-то решил воспользоваться человеческой трагедией и заработать на убийстве Виктора Панкова какие-то дивиденды. Заказчики этой кампании не придумали ничего лучше, чем привязать к этому делу нашего клиента. Я расцениваю это как попытку получить пиар-дивиденды для журналиста и заработать рейтинг для издания, которое до сегодня было никому не известно».

Также адвокаты бизнесмена заявили, что собираются инициировать судебный процесс против автора материала, журналиста канала «1+1» Ольги Василевской. «Мы расцениваем данный материал как еще одну попытку заработать популярность на имени нашего клиента. Для нас Ольга Василевская – очередной аферист, которая решила стать популярной на имени Иванющенко.  За последнее время мы выиграли не один процесс по защите имени Иванющенко против журналистов, политиков и так называемых активистов. Уверен, выиграем и этот», - резюмировал Колесников.
ForUm

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