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В результате авиаудара антитеррористической коалиции во главе США в Сирии ликвидирован основатель пропагандистского информационного агентства Amaq террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) Райана Мешааля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Я рад объявить о мученической смерти моего старшего брата Бараа Кадека, известного как Райан Мешааль... в результате воздушного удара коалиции», - сообщил его брат в посте в Facebook.

По его словам, Мешааль и его дочь погибли в своем доме в городе Аль-Меядин.

В то же время агентство отмечает, что не может самостоятельно подтвердить его смерть. Также не было никакого непосредственного комментария от возглавляемой Соединенными Штатами коалиции против ИГИЛ. Однако информацию о гибели Мешааля подтвердили в проекте SITE, который отслеживает активность экстремистов в интернете. Один из руководителей проекта Роемая Кац рассказала, что он мог быть убит в районе Дейр-ез-Зора. 

Связанное с ИГИЛ информагентство Amaq было основано в 2014 году, оно освещает деятельность боевиков, публикуя новости и видеозаписи на нескольких языках. 

 
ForUm

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