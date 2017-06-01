В Украине введен учет поверхностных водных объектов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Министр Остап Семерак объяснил, что принятие постановления КМУ позволит ввести учет поверхностных водных объектов в Украине, которого до сих пор не существовало, а также привести в соответствие законодательные акты относительно внедрения интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по бассейновому принципу.

«Это важный шаг для получения современной, достоверной и точной информации о поверхностных водных объектах Украины, которая необходима для эффективного управления водными ресурсами. Это еще один очередной шаг по внедрению в Украине европейских принципов и стандартов управления водными объектами в рамках имплементации Водной рамочной директивы ЕС», - сказал министр.

Напомним, в Украине с 1957 года указанный учет не осуществлялся.

Министр пояснил, что указанные данные будут использоваться органами исполнительной власти как для принятия эффективных управленческих решений, так и для объективного информирования общественности о состоянии водных ресурсов Украины.