также в разделеЭкономика
Суд признал законным штраф АМКУ к «Тедис» 10
«Нафтогаз»: Стокгольмский арбитраж отменил принцип «бери или плати» 145
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3% 23
Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции в 2017 году 71
«Укрзализныця» впервые за три года получила прибыль 30
Украина сообщила «Газпрому» об аресте его акций 126
НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке 58
В ГФС опровергли информацию о запрете ввоза брендовых товаров 81
Долг украинцев за коммуналку сократился на 17% 28
Гройсман о повышении цен на газ: Это абсолютная ложь 35
Гройсман предлагает направить 5 миллиардов конфискованных денег на ремонт дорог 56
Экс-глава НБУ рассказал, что кроется за цифрами роста капитальных инвестиций 99
Украина подтвердила консультации с РФ в рамках ВТО 48
НБУ не подтверждает введение тысячегривневой банкноты 55
Майские заморозки уменьшили урожай ягод и фруктов на 30% 52
Долги по зарплате в Украине выросли на 6% 37
СМИ: В Украине напечатали купюру в тысячу гривен 135
Украинский экспорт вырос почти на треть 98

Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» является промежуточной стадией, говорится в сообщении «Газпрома».

«Сегодня (31 мая. – Ред.) получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», - говорится в сообщении, информирует ТАСС.

Заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража, оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года