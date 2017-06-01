Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» является промежуточной стадией, говорится в сообщении «Газпрома».

«Сегодня (31 мая. – Ред.) получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», - говорится в сообщении, информирует ТАСС.

Заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража, оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».