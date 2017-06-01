ООО «Тедис Украина» отказано в удовлетворении иска в Антимонопольный комитет Украины, который признал указанное общество монополистом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Генеральной прокуратурой Украины принято участие в рассмотрении дела по иску ООО «Тедис Украина» в Антимонопольный комитет Украины о признании недействительным и отмене решения от 16.12.2016 «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа». Указанным решением АМКУ признал, что ООО «Тедис Украина» занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и за нарушение требований Закона Украины «О защите экономической конкуренции» наложен штраф в размере 431 млн грн», - напомнили в ведомстве.

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ООО «Тедис Украина», оставив решение Антимонопольного комитета Украины без изменений.

Следователями Департамента также продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 года ООО «Тедис Украина»), предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Трем должностным лицам по делу сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств уголовных правонарушений и привлечения каждой виновного лица к уголовной ответственности.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина». Глава МВД Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.

Дистрибьютор уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет.

11 мая суд снял арест со счетов табачного монополиста.