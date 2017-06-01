Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что введенные Киевом в этом месяце санкции приведут к закрытию офисов компании в Украине. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Добродеев отметил, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании. В связи с этим в Mail.Ru не ожидают негативного влияния ограничительных мер на свои финансовые показатели.

«Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями»,— подчеркнул Добродеев.

Гендиректор Mail.Ru Group добавил, что украинской команде проектов компании уже предложена работа в российских офисах. «Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры»,— пояснил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».