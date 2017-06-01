также в разделеОбщество
КПВВ в зоне АТО переходят на летнее время 6
САП о Бобове: Уплата налогов не освобождает от ответственности 9
За «путешествиями» львовского мусора стоят фейковые предприятия Днипра 38
Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое военных ранены 20
САП отправила в суд дело соучастника «схем» в ГПЗКУ 14
Руководителем «Охматдета» избрали врача из Коломыи 32
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Турцию по ID-картам 26
Во Львове объявлен день траура из-за смерти Гузара 31
31 мая. Картина дня 77
Лето в Украине начнется грозами и градом 55
Турчинов приказал уничтожать вражеские беспилотники 59
«Нацкорпус» установил палатки под Львовским облсоветом 58
На Донбассе объявлен новый «режим тишины» 107
Порошенко скорбит в связи со смертью Гузара 28
В армию будут призывать по несколько десятков офицеров с области 48
Умер Блаженнейший Любомир Гузар 87
Дорн озвучил свою гражданскую позицию: «Со мной в гробу мой украинский паспорт» 69
Студентов-медиков освободили от обязательной отработки 35

Похорон бывшего главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара состоится в понедельник, 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Архиерейская Божественная Литургия с чином похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июня 2017, в 11:00 в Патриаршем соборе в Киеве.

Напомним, бывший глава УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.

1 июня во Львове объявлен день траура в связи со смертью Любомира Гузара.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года