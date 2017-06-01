Похорон бывшего главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара состоится в понедельник, 5 мая.
Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.
Архиерейская Божественная Литургия с чином похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июня 2017, в 11:00 в Патриаршем соборе в Киеве.
Напомним, бывший глава УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.
1 июня во Львове объявлен день траура в связи со смертью Любомира Гузара.
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