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В Бердянске в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий и подожгли.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря управления Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик, силовики расследуют инцидент по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

«Утром граждане обратились, что висит флаг Украины с обгоревшей тканью, и на место выехали сотрудники полиции. Установлено, что это произошло ночью, и было открыто уголовное производство», - сказала Людвик.

К поискам причастных присоединились и местные ветераны войны на Донбассе, которые через соцсети призывают делится информацию об инциденте.
ForUm

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