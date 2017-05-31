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Количество офицеров запаса, которых будут призывать на военную службу, будет незначительным.

Об этом заявил представитель управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, сообщает Украинская правда.

Он сказал, что приказ вступит в силу после юстирования, которое должно состояться до конца недели.

На вопрос, какое количество офицеров будет призываться, он ответил «немного».

«Если разделить, количество лиц, которых будут призывать, на 25 административных единиц, то это будут десятки из области. То есть, незначительное количество», - сказал он.

«Не составит проблемы отобрать это количество среди офицеров запаса, учитывая то, что за последние 7 лет у нас подготовлено 70 тысяч (офицеров первичного офицерского состава, получивших военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служивших. - Ред.)», - сказал Венскович.

По его словам численность призванных в каждой области будет зависеть от количества военнообязанных офицеров запаса, состоящих на учете.

«Есть общая численность (офицеров, которых нужно призвать. - Ред.) и в зависимости от количества военнообязанных офицеров запаса, состоящих на учете, там будет распределение. Это все зависит от учетных данных», - сказал он.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.

В январе 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.

 
ForUm

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