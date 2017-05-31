также в разделеМир
В России суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон» 11
В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа 16
Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя ИГ 26
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 90 человек 97
В Литве полностью укомплектовали батальон НАТО 22
Трамп в нарушение протокола раздает мировым лидерам номер мобильного 28
США начали поставлять вооружение сирийским курдам 38
Взрыв в Кабуле: 20 человек погибли, 300 – ранены 38
Российские корабли нанесли ракетный удар по ИГ у Пальмиры 69
У Трампа объяснили слова Меркель об отношениях с США 61
В Кабуле прогремел мощный взрыв, пострадали 50 человек 17
США испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет 35
Лавров о жестких высказываниях Макрона: Это по инерции от Обамы 61
Число жертв московского урагана увеличилось до 16 человек 54
В России при жесткой посадке самолета погиб военный 56
Кремлевские пропагандисты обиделись на Макрона 301
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14 55
Мэй готова провести Brexit и без соглашения с ЕС 81

В Кабуле в результате утреннего теракта погиб водитель и получили ранения четверо журналистов телерадиовещательной корпорации ВВС.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на BBC.

«Мухаммед Назир, который работал водителем для афганской службы ВВС в течение более четырех лет, погиб в результате взрыва, везя своих коллег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо журналистов BBC получили ранения. Угрозы их жизни нет.

Напомним, сегодня, 31 мая, в столице Афганистана, Кабуле, возле посольства ФРГ  прогремел мощный взрыв.

По последним данным, число погибших составляет 90 человек, раненных - 350.

В результате взрыва существенному материальному ущербу подверглись здания посольств Франции и Германии.

По данным министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, среди самих сотрудников немецкого посольства есть пострадавшие.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года