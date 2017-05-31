В Кабуле в результате утреннего теракта погиб водитель и получили ранения четверо журналистов телерадиовещательной корпорации ВВС.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на BBC.

«Мухаммед Назир, который работал водителем для афганской службы ВВС в течение более четырех лет, погиб в результате взрыва, везя своих коллег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо журналистов BBC получили ранения. Угрозы их жизни нет.

Напомним, сегодня, 31 мая, в столице Афганистана, Кабуле, возле посольства ФРГ прогремел мощный взрыв.

По последним данным, число погибших составляет 90 человек, раненных - 350.

В результате взрыва существенному материальному ущербу подверглись здания посольств Франции и Германии.

По данным министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, среди самих сотрудников немецкого посольства есть пострадавшие.