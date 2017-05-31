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Украинская сторона готова к самому широкому компромиссу ради освобождения украинцев, удерживаемых на оккупированной территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.  

«Состоялась традиционная ежемесячная встреча с семьями заложников. Рассказали о работе минской гуманитарной группы (где также работает В. Медведчук, эксперты от СБУ, также присоединилась обмудсмен В. Лутковская) по верификации и наших дальнейших шагах для освобождения заложников», – отметила она.

По совам Геращенко, среди прочего, на встрече обсудили социальные вопросы поддержки семей заложников, необходимость совершенствования законодательства в вопросе пропавших без вести. «Надеюсь, на следующей неделе, наконец, в повестке дня будет стоять соответствующий законопроект о статусе семей пропавших без вести и самых пропавших)», – подчеркнула она.

«Проинформировали семьи заложников о позиции украинской стороны, озвученной заместителем министра иностранных дел В. Пристайко в Берлине, 30 мая, на встрече в «нормандском формате», безопасность и освобождение заложников для нас являются ключевым приоритетом. И руководство СБУ, и мы в свою очередь заверили семьи, что готовы к самому широкому компромиссу ради освобождения. Будем делать все, чтобы 7 июня в Минске было результативное заседание», – подытожила Геращенко.

Напомним, ранее Герщенко сообщила, что украинская сторона готова передать 200 человек в обмен на украинских заложников, удерживаемых контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. 
ForUm

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