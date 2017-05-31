Сегодня около полуночи в Боровичском районе наряд полиции управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области совместно с группой реагирования патрульной полиции Бобровицкого отделения полиции остановили пять грузовиков с львовским мусором, сообщает сектор коммуникации полиции области.

«У села Новая Басань Бобровицкого района, на трассе Киев-Сумы, правоохранители заметили две фуры с номерными знаками западных областей. При проверке документов у водителей, выяснилось, что в контейнерах находятся бытовые отходы из города Львова. Согласно товарно-транспортных накладных, груз направлялся в Днепропетровскую область», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что пока полицейские разбирались с грузовиками, из темноты вынырнули еще три трейлера. «Эти машины тоже оказались загружены львовским мусором. Водители отметили, что везут мусор в Киевскую область. Отправителем всех пяти грузовиков, согласно документам, является одна и та же фирма. В контейнере каждого авто - по 20 тонн отходов», – подчеркнули в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель), которое наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Готовится ходатайство в суд об аресте автомобилей.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.