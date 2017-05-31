Ужгородский городской суд избрал городскому голове Чопа меру пресечения в виде залога в миллион гривен. Об этом сообщает Mukachevo.net.

«В решении суда в отношении мэра Чопа Валерия Самардака, который подозревается в вымогательстве и получении $3000 взятки, говорится о содержании под стражей с возможностью внесения залога размером 1 млн гривен», - сообщает издание.

Кроме того, Самардаку согласно решению суда запрещено выезжать за границу и появляться на рабочем месте.

Самардак был избран мэром Чопа на местных выборах 2015 года от «Блока Петра Порошенко».

Напомним, 30 мая сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с прокуратурой и СБУ задокументировали группу чиновников, которые требовали и получили 4 тыс. долларов США.