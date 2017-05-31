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Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, унесший жизни более 80 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на базирующуюся в Ливане телекомпания Al Maydeen.

«ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле в результате которого сегодня погибли десятки людей», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 31 мая, в столице Афганистана, Кабуле, возле посольства ФРГ  прогремел мощный взрыв.

По последним данным, число погибших составляет 90 человек, раненных - 350.
ForUm

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