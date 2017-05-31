В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение языковых квот для печатных СМИ.



Об этом в интервью ЛІГА.net заявила народный депутат от «Народного фронта», глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар.



«Если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ», – отметила она, подчеркнув, что является сторонником того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив.

«Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ», – сообщила она.

Как сообщал ForUm, 23 мая Верховная Рада одобрила закон о языковых квотах на телевидении.

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).

16 июня 2016 года приняла закон, предусматривающий введение 35% квоты на украинскую музыку в радиоэфире. Он вступил в силу 8 ноября.