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Украинский певец Иван Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию.

Видеозапись опубликована на его странице в Facebook и называется «11.04.17».

«Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране 

Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі – 

А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси.

Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок

Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк. 

В своей свободе современной я не учел тех всех людей,

Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей.

Те величали меня ръяно главным предателем страны

Тупым уродом, наркоманом – все знали с ног до головы.

Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь, 

И, к счастью, или к сожалению, я музыкантом остаюсь...

Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов,

Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков.

Пусть знают те, кто желал мне страстно:

«Покойся с миром, Дорн Иван»: Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман», - выразил свою позицию певец.

Как известно, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины «ссорой», а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО.

Дорн отменил запланированный на 9 июня концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе
ForUm

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