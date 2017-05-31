Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды, которая предусматривает внедрение системы мониторинга и упрощение системы контроля путем ликвидации Государственной экологической инспекции и создания нового органа – Государственной природоохранной службы Украины. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 31 мая.

«Концепция предусматривает три этапа. Первый этап – ликвидировать Государственную экологическую инспекцию нынешнего формата, создать новый орган – Государственную природоохранную службу. Я подчеркиваю, что наша идея состоит в том, что все работники новой службы должны пройти отбор на открытых конкурсах, никаких переаттестаций», – сказал министр экологии Остап Семерак, представляя в Кабмине проект концепции.

Министр отметил, что на втором этапе внимание будет сконцентрировано на обновлении законодательной базы. «А также сконцентрировать свое внимание на обновлении материально-технической базы лаборатории, пунктов мониторинга. И третий этап – это внедрение новой системы мониторинга состояния окружающей среды, экологических стандартов и норм относительно осуществления надзора и прочее», – сказал Семерак, сообщает УНИАН.

Также министр заявил о низкой эффективности работы существующей Государственной экологической инспекции и высоких коррупционных рисках. «Она (работа Государственной экоинспекции. – Ред.), кроме низкой эффективности, характеризируется еще и высоким уровнем коррупционного давления. Мы наблюдаем дублирование функций Госэкоинспекции другими центральными органами исполнительной власти. Также отсутствует действенный общественный контроль и закрыта информация о результатах экологических проверок», – отметил министр.

По словам Семерака, на сегодняшний день действуют завышенные нормы по количеству необходимых проверок и низкие штрафы за нарушение экологического законодательства. «Самый большой штраф для должностных лиц за загрязнение территорий составляет 1700 грн, а для физлиц – 1300 грн… Один инспектор для 100% покрытия плановых заданий должен провести за один месяц проверку 20 субъектов хозяйствования. По стандартам этот показатель не должен превышать семи проверок… Как правило, они не осуществляют этих проверок, а переключаются на небольшие компании и ведут контроль для возможного личного обогащения», – сказал министр.

По его словам, после запуска работы новой службы должен быть внедрен автоматический мониторинг и видеофиксация правонарушений. Также экоинспекторы должны наладить сотрудничество с органами местной власти.