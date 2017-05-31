Кабинет Министров Украины принял постановление, которым окончательно отменил обязательное трудоустройство студентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 мая 2017 года.

«Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, однако само трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь и студенты-медики могут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы», - пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Решение было принято в связи с изменениями в законодательстве. Так, ранее законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» относительно трудоустройства выпускников» была отменена норма относительно обязательности трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

Напомним, что ранее студенты, которые учились по государственному заказу, должны были отработать три года на том предприятии, куда их направило учебное заведение по распределению. В случае, если выпускник не хотел работать, ему предоставлялось право возместить деньги за обучение. Отработка контролировалось финансовой инспекцией.