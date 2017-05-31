Киевский метрополитен в ближайшее время окончательно откажется от жетонов в пользу одноразовых билетов с QR-кодом. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поровозник, сообщает LIGA.net.

«Работать метро будет по единовременному билету, который сейчас работает во всем мире - это QR-код. Купил билет - погасил этот билет», - пояснил Поровозник.

Уже через месяц несколько станций метрополитена полностью откажутся от жетонов, а остальные перейдут на новую систему оплаты проезда позже. Поровозник заявил, что на комфорте пассажиров это не скажется.

«Сегодня свыше 80% пассажиров столичного метро уже пользуются пластиковой картой, потому что это очень удобно. Кроме того, недавно мы также предроставили возможность покупки поездок в метро на обычную банковскую карточку», - рассказал он.

Поровозник также подчеркнул, что себестоимость проезда в метро сегодня составляет 5,68 грн.

Напомним, власти Киева намерены повысить с 15 июля цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте – до 4 гривен.