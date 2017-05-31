Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией изъяли на киевском железнодорожном вокзале оружие у жителя Донецкой области.
Как сообщает пресс-центр СБУ, при осмотре багажа пассажира поезда «Мариуполь-Киев» правоохранители обнаружили шесть карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе пять разрешений на ношение и хранение оружия, которые по предварительной оценке являются поддельными. По его словам, оружие, скупленное на востоке Украины, он привез в Киев для перепродажи заинтересованным лицам.
Открыто уголовное производство по ст. 263 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
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