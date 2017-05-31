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Кабинет Министров прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2018 году до 3% при замедлении инфляции до 7%. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания правительства. 

В частности Министерство экономического развития и торговли разработало 3 сценария развития украинской экономики в 2018-2020 гг, сообщает 112 Украина.

Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 - рост ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%.

Как ранее сообщал ForUm, Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2018 году рост ВВП Украины составит 3,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,5-4%

 

 
ForUm

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