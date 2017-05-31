Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье Дзержинского районного суда Харькова о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, этот судья требовал неправомерную выгоду в размере 75 тыс. грн за принятие решения в интересах того, кто ее предоставил.

Уголовное производство по данному эпизоду открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, однако состава преступления не нашли и производство закрыли.

В мае 2016 года детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле этого же года руководитель САП отменил постановление о закрытии дела. Однако за несколько дней спустя генеральный прокурор отменил постановление руководителя САП о возобновлении расследования.

Тем не менее, детективы НАБУ и прокуроры САП настаивали на необходимости возобновления расследования в отношении судьи из Харькова. Убедить генпрокурора удалось лишь в октябре 2016-го. С 28 октября 2016 детективы НАБУ начали расследование обстоятельств совершения преступления судьей Дзержинского райсуда.

Стоит отметить, что подозреваемый судья одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое расследовали детективы НАБУ. Сейчас дело о получении им неправомерного вознаграждения в размере 800 долл. США слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.