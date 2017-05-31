также в разделеОбщество
Геращенко: Киев готов к широкому компромиссу для освобождения заложников 6
Столкновения во Львовском облсовете: среди участников были приезжие 12
Лещенко посоветовали не позорить статус народного депутата 18
В Раде предлагают ввести языковые квоты для печатных СМИ 17
Насиров негодует, что «негодяи» из НАБУ не отпустили его в США 29
В МИД уверены, что Януковичу и Азарову безвиз не светит 21
Украина и Молдова открыли совместный КПП 23
«Очередная попытка очернить»: адвокаты Иванющенко обвинили во лжи журналиста Бутусова 59
В МИД рассказали о последствиях введения визового режима с РФ 83
«Воля» заблокировала жителям Севастополя доступ к российским сайтам 98
«Укрзализныця» хочет поднять цену билетов на популярных направлениях 67
В США объяснили блокирование Украиной российский соцсетей 111
Западной Украине обещают грозы, град и сильный ветер 44
Началось голосование за кандидатов в совет общественного контроля при НАБУ 15
Украина потроллила Россию в Twitter 75
За 2 недели украинская аудитория Facebook выросла на 1,5 миллиона 24
Боевики обстреляли детский лагерь под Волновахой 33
30 мая. Картина дня 63

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье Дзержинского районного суда  Харькова о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, этот судья требовал неправомерную выгоду в размере 75 тыс. грн за принятие решения в интересах того, кто ее предоставил.

Уголовное производство по данному эпизоду открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, однако состава преступления не нашли и производство закрыли.

В мае 2016 года детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле этого же года руководитель САП отменил постановление о закрытии дела. Однако за несколько дней спустя генеральный прокурор отменил постановление руководителя САП о возобновлении расследования.

Тем не менее, детективы НАБУ и прокуроры САП настаивали на необходимости возобновления расследования в отношении судьи из Харькова. Убедить генпрокурора удалось лишь в октябре 2016-го. С 28 октября 2016 детективы НАБУ начали расследование обстоятельств совершения преступления судьей Дзержинского райсуда.

Стоит отметить, что подозреваемый судья одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое расследовали детективы НАБУ. Сейчас дело о получении им неправомерного вознаграждения в размере 800 долл. США слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года